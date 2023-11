The Marvels convince la critica e il pubblico su Rotten Tomatoes: punteggio da 85%

Nonostante le pessime previsioni al box office di The Marvels e le perplessità iniziali di pubblico e critica, sembra che l'ultimo film Marvel, arrivato nei cinema in questi giorni, stia alla fine riscuotendo un buon successo nelle valutazioni finali.

I dati presentati da Rotten Tomatoes nelle ultime ore mostrano infatti che il film è riuscito a raggiungere punteggi piuttosto alti sia nelle valutazioni date dai giornalisti, sia in quelle degli spettatori. La media dei voti delle recensioni ha superato la sufficienza, arrivando a un buon 60%, un punteggio che indica di certo la presenza di alcune criticità all'interno della pellicola, ma che è comunque molto lontano dai risultati disastrosi previsti prima dell'uscita.

Per quanto riguarda invece il pubblico, la media delle valutazioni arriva persino all'85%, mostrando quanto gli spettatori abbiano tutto sommato gradito il tono leggero e scanzonato delle avventure di Ms. Marvel, Captain Marvel e Monica Rambeau.

Come infatti abbiamo detto nella nostra recensione di The Marvels, questa nuova pellicola del MCU è un film divertente e senza pretese, che, anche grazie alla breve durata, riesce a intrattenere e a non perdersi in scene o dettagli poco rilevanti ai fini della narrazione. Ed è proprio questo aspetto che gli spettatori hanno maggiormente apprezzato, come si può vedere all'interno dei giudizi riportati su Rotten Tomatoes: The Marvels è un film che non ha particolari pretese, ma che punta a divertire il pubblico attraverso l'umorismo spensierato di Ms. Marvel e la dinamicità di alcune scene veramente stravaganti e, per certi aspetti, lontane da ciò che si vede solitamente nei film Marvel.