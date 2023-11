The Marvels conquista The Sphere a Las Vegas: guardate le spettacolari immagini

L'immagine gigante di Goose campeggia sullo skyline di Las Vegas all'interno della struttura The Sphere in città. The Marvels alla conquista di Sin City è una collaborazione tra lo sviluppatore di software Autodesk e Marvel e prende il via proprio con Goose in versione gatto prima e con i suoi spaventosi tentacoli poi.

The Sphere, il nuovissimo luogo d'intrattenimento di Las Vegas, vanta un esterno rivestito con un display LED 16K da 580.000 metri quadrati con all'interno un un display LED 16K da 160.000 metri quadrati.



Il promo è stato creato dallo studio di effetti visivi The Mill, utilizzando il software Autodesk Maya 3D per la progettazione, l'illuminazione, il rigging e l'animazione del personaggio di Goose, realizzato con il software Arnold di Autodesk:"Collaborare con Autodesk per l'attivazione di The Marvels è stata un'esperienza straordinaria" ha dichiarato Jocelyn Birsch, director of experience di The Mill. Su Everyeye trovate 5 cose da sapere su The Marvels.



Dall'apertura di fine settembre, The Sphere ha debuttato con due show: U2:UV Achtung Baby Live at Sphere e Postcard from Earth di Darren Aronofsky.

La nuova promo dopo The Marvels è prevista per il 13 novembre con l'avviso dell'Autodesk University, incontro annuale con i clienti di progettazione e creazione di contenuti dello sviluppatore di software che si terrà proprio a Las Vegas.



Se vi interessa maggiormente l'MCU, recuperate il trailer di The Marvels, diretto da Nia DaCosta.