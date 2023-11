The Marvels ha finalmente confermato lo status degli Avengers nel MCU?

The Marvels ha continuato il complicato ed effervescente lavoro di presentazione della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, preparando i fan ai prossimi film dei Vendicatori. In una battuta particolare di Carol Denvers, l’eroina potrebbe avere messo in chiaro quale sia il ruolo degli Avengers dopo gli eventi capitati in Endgame.

Mentre The Marvels è diventato il film MCU partito peggio al box office, la narrazione inclusa nel film di Nia DaCosta potrebbe essere importante, se non fondamentale, nel capire cosa sia successo nell’universo raccontato dopo la fine della Fase 4.

Durante uno scambio con Valchiria, infatti, Captain Marvel le spiega come la squadra composta da lei, Kamala e Monica potrebbe essere soltanto qualcosa di temporaneo, specificando, in questo modo, come l’eroina non faccia parte del gruppo degli Avengers.

La cosa potrebbe significare che Captain Marvel non si unirà al team, nonostante in molti abbiano già ipotizzato che possa essere proprio lei, in futuro, a guidare la squadra, oppure che, durante gli eventi immediatamente precedenti a The Marvels, i Vendicatori non esistano in nessun modo o siano diventati qualcosa di secondario.

In effetti, dopo Endgame, l’unica cosa che si è vista a proposito di una possibile unione tra gli eroi ha riguardato una riunione tra Carol, Bruce Banner e Wong.

Non è da escludere, quindi, che se il team di supereoi dovesse ancora esistere di fatto, il ruolo degli Avengers possa aver subito un netto ridimensionamento, portando i fan verso una nuova origin story del gruppo nei prossimi prodotti della Marvel.

In attesa di capire cosa accadrà nel Marvel Cinematic Universe e come gli Avengers riusciranno a tornare centrali nella narrazione del multiverso, vi lasciamo alla recensione di The Marvels.