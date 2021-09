The Marvels, confermata una new entry del sequel di Captain Marvel: ecco di

Lo scorso giugno alcuni report affermavano che l'attore coreano Park Seo-Joon (Parasite) era entrato a far parte del cast di The Marvels, nuova pellicola del MCU incentrata sulla coppia composta da Captain Marvel e Ms. Marvel, e ora è arrivata la conferma da parte della sua agenzia.

"AWESOME Entertainment conferma che Park Seo-Joon ha lascato il paese per partecipare alla riprese di The Marvels" riporta l'account The Soul Story (via Comicbook.com). "Ringraziano i fan per l'immenso supporto ma non possono rivelare ulteriori dettagli sul personaggio che interpreterà nel film". Dichiarazioni che non giungono a sorpresa visto il livello di segretezza a cui ormai ci hanno abituato i Marvel Studios nel corso degli anni.

Diretto da Nia DaCosta (Candyman) su una sceneggiatura di Megan McDonnell (WandaVision), il film vedrà nel cast anche Teynoah Parris nel ruolo di Monica Rambeau e soprattutto Imen Vellani nei panni della già citata Ms. Marvel, il cui debutto avverrà nella serie TV targata Disney+ a lei dedicata in arrivo nei prossimi mesi. The Marvels debutterà nelle sale cinematografiche l'11 novembre 2022, mentre restiamo in attesa di novità sul possibile rinvio di Ms. Marvel su Disney+.

Intanto, a proposito di MCU, vi ricordiamo che Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è in programmazione nei cinema italiani.