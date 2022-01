The Marvels, la compositrice sarà la stessa di What If...?: 'Sono davvero entusiasta!'

Mentre il mondo intero è ancora concentrato sulle vicende di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, il Marvel Cinematic Universe non si ferma e guarda già al futuro: The Marvels è uno dei tanti progetti su cui Kevin Feige e soci stanno lavorando in questi giorni, andando man mano a definire la squadra che si occuperà del film con Brie Larson.

Squadra che, mentre le nuove foto dal set di The Marvels ci svelano la probabile presenza di Tessa Thompson nel cast, si arricchisce di un nuovo nome già noto al Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Laura Karpman, compositrice che nei mesi scorsi ha posto la sua firma sulla colonna sonora di What If...?

"Sono davvero entusiasta di poter prender parte a quest'avventura in compagnia di Nia DaCosta e Carol Denvers, non vedo l'ora di dare il via a questa collaborazione" sono state le parole di una Karpman evidentemente contenta di poter continuare a lavorare nell'ambito del franchise dopo lo show animato andato in onda su Disney+.

Le riprese del film con Teyonah Parris e Kamala Kahn (new entry nei panni di Ms. Marvel) sono comunque già in atto, con Brie Larson che continua ad allenarsi condividendo i suoi sforzi con i fan tramite Instagram. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti, ovviamente dicendoci la vostra anche sul lavoro svolto da Laura Karpman con What If...?