The Marvels, la compositrice anticipa: 'Kamala è fantastica'

Nel secondo capitolo di Captain Marvel vedremo la giovane Iman Vellani tornare a vestire i panni di Ms. Marvel, ruolo che l'attrice ha già interpretato quest'anno nella serie omonima e che si è conclusa con una scena post credit che ha stuzzicato la curiosità dei fan proprio per la pellicola.

In una recente intervista con Collider, la compositrice di The Marvels Laura Karpam ha parlato un pò del film, che arriverà nelle sale il prossimo 28 luglio 2023, anticipando di star già lavorando alla colonna sonora.

"Ci sto lavorando", ha rivelato la Karpam. "Molto, proprio in questo momento". Senza esporsi più di tanto, la compositrice ha continuato parlando anche di Iman Vellani:

"Quello che posso dirti è che sarà fantastico. E le performance sono fantastiche, con Kamala che tornerà, ed è favolosa. E amo, amo, amo scrivere la colonna sonora delle sue performance così come per tutti gli altri nel film. È fantastico".

Oltre a Iman Vellani, The Marvels vedrà il ritorno del premio Oscar Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel e della star emergente di WandaVision Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau. Il film è diretto da Nia DaCosta (Candyman), da una sceneggiatura di Megan McDonnell, e include nel cast anche l'attrice inglese Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) nei panni dell'antagonista e il popolare attore sudcoreano Park Seo-joon in un ruolo non rivelato. Torneranno anche Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn.



Per salutarvi, vi lasciamo con le immagini dei nuovi costumi di Captain Marvel e Ms. Marvel.