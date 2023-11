The Marvels, come si collega agli eventi di Secret Invasion?

A meno che non ci siano comunicazioni ufficiali sulla timeline diamo tutti abbastanza per scontato che ogni volta che esce un prodotto MCU avvenga dopo quello precedente. Ma allora come fa The Marvels a collegarsi con Secret Invasion?

Chi ha visto entrambi i prodotti del Marvel Cinematic Universe in ordine di uscita (quindi prima Secret Invasion e poi The Marvels) potrebbe essersi trovato un po' spiazzato, perché il film di Nia DaCosta non ha collegamenti con la serie televisiva nonostante condivida il personaggio di Nick Fury. E già che ci siamo eccovi la nostra recensione di The Marvels.

La risposta potrebbe (anzi, viste le implicazioni, dovrebbe) essere una sola: The Marvels è ambientato prima di Secret Invasion. Intanto perché nel film manca Varra, la moglie Skrull di Nick Fury che alla fine della serie lo segue sulla stazione spaziale SABER. E poi perché lo stesso Fury è scanzonato e allegro, l'esatto opposto del personaggio che torna sulla Terra all'inizio di Secret Invasion.

C'è poi la questione di Valchiria e degli Skrull: terminata la serie gli alieni vengono resi fuorilegge dal Presidente degli Stati Uniti, perciò sarebbe assurdo pensare che un'asgardiana possa portare sulla Terra degli Skrull fuggiaschi dopo gli eventi di Secret Invasion.

Ultimo dettaglio è che The Marvels prende le mosse letteralmente dal finale di Ms. Marvel, serie che è terminata nel 2022 e che quindi dovrebbe avere il film consequenziale nella sua timeline.

Kevin Feige non ha ancora confermato nulla, ma dire esplicitamente che The Marvels è ambientato prima di Secret Invasion eviterebbe diversi problemi di continuity nel MCU.

E secondo voi quando è ambientato The Marvels? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo alle speculazioni su quale sia l'universo che vediamo in The Marvels.