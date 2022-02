The Marvels, come ci si allena per diventare Captain Marvel? Ce lo rivela Brie Larson

Brie Larson condivide spesso i suoi super workout per The Marvels, ma di recente ha raccontato esattamente che tipo di allenamento serve all'attrice di Captain Marvel, e quanto le piaccia dare il meglio di sé.

Parlando con Insider, l'interprete di Carol Danvers ha raccontato qualcosa in più sulla sua routine in palestra, e come questa sia ora alquanto differente da quella che era solita seguire per il primo film del MCU di cui è stata protagonista.

"Non stavo cercando di battere il mio record di sollevamento pesi o di hip trust. Sentivo di aver già fatto qualcosa del genere. Volevo focalizzarmi su nuove sfide" spiega infatti "Nel primo film Carol sta sviluppando la sua forza, quindi io ho cercato di sviluppare la mia forza personale per questo. Lei riesce già a controllare meglio i suoi poteri. Può anche volare. E quindi sto cecando di rendere il mio corpo più leggero e flessibile, più pronto a questo tipo di movimenti che non erano così presenti nel primo film"

E ora non riesce più a fermarsi...

"E così, l'allenamento per me è diventata una sorta di ossessione. Quando la gente dice 'Oh, le ragazze non possono fare una cosa così' mi viene solo ancor più voglia di farlo" aggiunge "Quindi questa volta credo di aver raggiunto dei grandi risultati, e il mio corpo sembra abituarsi sempre di più alla routine. Adesso mi sembra strano non allenarmi. Anzi, non vedo l'ora!".

Vedremo che risultati avrà ottenuto quando The Marvels debutterà sugli schermi il prossimo anno.