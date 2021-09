The Marvels, come si allena Brie Larson per essere Captain Marvel?

La star di The Marvels, Brie Larson, è attivissima sui social network, anche nei momenti in cui si allena per interpretare al meglio Captain Marvel nel sequel che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Nel corso dell'ultimo anno l'attrice è diventata molto attiva sui social, soprattutto su Twitter, dove condivide spesso video e foto che la ritraggono in tenuta sportiva durante la sua preparazione per il sequel di Captain Marvel, The Marvels, le cui riprese si sono svolte anche in Italia.

Nel suo ultimo video su Twitter (che trovate in fondo all'articolo), l'attrice si allena nella palestra domestica, che ha realizzato a casa sua proprio per l'intensa preparazione atletica da super-eroina che ha dovuto affrontare.

I frequenti aggiornamenti sui social da parte di Brie Larson contribuiscono a far crescere l'attesa dei fan, che non vedono l'ora di vederla in azione sul grande schermo insieme ad altre due super-eroine.

Brie Larson tornerà a vestire i panni di Captain Marvel nel film The Marvels, diretto da Nia DaCosta, che arriverà nelle sale a Novembre 2022. Insieme a Larson, fanno parte del cast anche l'attrice canadese Iman Vellani nel ruolo di Ms. Marvel e Teyonah Parris, che tornerà a vestire i panni di Monica Rambeau.

In attesa di vedere il sequel di Captain Marvel in sala, scopriamo le rivelazioni della regista Nia DaCosta sul suo primo approccio con i produttori, ai quali avrebbe proposto delle idee per un film con gli X-Men.