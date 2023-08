The Marvels sarà collegato a Hawkeye? La rivelazione del produttore

The Marvels e Hawkeye saranno collegati? Sì, secondo il produttore Mary Livanos: in una nuova intervista, infatti, ha rivelato tutte le sensazionali connessioni tra la serie TV del 2021 e il film MCU di prossima uscita.

"La piccola Ms. Marvel ha una visione ideale di Carol Danvers" ha dichiarato Livanos. "Ecco perché la possibilità di conoscerla per quella che è ha rappresentato un'interessante decostruzione, perfetta per riscaldare i nostri cuori".

Ha inoltre continuato: "Siamo spinti a cadere in celebrazioni esagerate, quando si tratta del nostro eroe. Pensiamo che potrebbe risolvere qualsiasi problema. In questo film, però, esaminiamo quante volte le decisioni che prendiamo per migliorare una situazione finiscano col sortire l'effetto opposto, peggiorandole a cascata finché non sfuggono dal tuo controllo".

Ed è qui che arriva il collegamento con Hawkeye: similmente a Kate Bishop, infatti, Kamala Khan ha scoperto sensazionali verità sul proprio mentore. Nel caso di Bishop ci riferiamo a Clint Barton aka Occhio di Falco, il celebre personaggio interpretato da Jeremy Renner. A proposito, buone notizie per l'attore: Jeremy Renner torna a camminare senza il bastone per la prima volta dopo l'incidente!

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è il trentaseiesimo film del Marvel Cinematic Universe e racconta la storia di Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau dopo gli eventi di Ms. Marvel. Le tre, infatti, iniziano a scambiarsi di posto ogni volta che usano i propri poteri. Esiste una soluzione al problema? Se sì, com'è possibile raggiungerla? Non ci resta che scoprirlo a partire dal prossimo 10 novembre 2023!

Se non l'avete ancora visto, non perdetevi l'esplosivo trailer di The Marvels.