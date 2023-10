The Marvels, la nuova clip anticipa una delle battaglie del film

Nonostante non la si possa affatto definire il prodotto più atteso dell'MCU, la pellicola The Marvels ha sulle spalle un compito non da poco. Deve infatti riuscire ad accendere di nuovo l'entusiasmo del pubblico verso questo universo, puntando tutto su Carol Danvers e i suoi comprimari.

Ma riuscirà il film di Nia DaCosta nell'impresa? In attesa di saperlo nel frattempo i Marvel Studios hanno rilasciato una nuova clip estratta direttamente dal lungometraggio, che sicuramente riesce a far capire quale sarà il tono di The Marvels.

Sicuramente è divertente vedere questi movimenti di macchina mentre i personaggi di Brie Larson e Iman Vellani combattono a casa di quest'ultima contro alcuni soldati Kree, il tutto con un tono decisamente scanzonato e che non si nega di coinvolgere anche Nick Fury in persona.

Ancora una volta, come potete vedere dalla clip che trovate in calce a questa notizia, viene puntato il dito verso questa capacità dei due personaggi di scambiarsi di posto, una dinamica che sicuramente riserverà non poche sorprese, voi che ne dite?

Ecco il trailer di The Marvels se ve lo foste perso. Oltretutto, avete letto la nostra recensione di Secret Invasion, la serie che sicuramente dovreste vedere prima di gettarvi nella nuova pellicola MCU!