The Marvels: il cinecomic è a rischio a causa delle richieste esagerate di Brie Larson?

Uno tra i film più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è sicuramente The Marvels, ovvero il sequel di Captain Marvel con Brie Larson protagonista e non solo. La pellicola però sta incontrando alcune difficoltà e dopo essere stata rinviata da novembre di quest'anno al febbraio 2023 le cose potrebbero complicarsi ulteriormente.

Come riassunto efficacemente nel nostro nuovo video per Everyeye Plus, il rischio è che la Marvel decida di proseguire per la sua strada facendo a meno del personaggio di Carol Danvers interpretato da Brie Larson, per via delle richieste fatte dal Premio Oscar allo studio considerate - a quanto si vocifera - decisamente eccessive da sostenere.

Tra le richieste c'è l'assicurazione di un compenso pari a quello dei colleghi maschi nel franchise anche di quelli protagonisti di franchise più grandi e con più anni alle spalle, il controllo creativo sul personaggio di Captain Marvel e quindi un fatturato maggiore nei futuri crossover a partire da Avengers 5 in poi... diventando il "nuovo Robert Downey Jr. dei Marvel Studios".

In aggiunta, poi, Brie Larson vorrebbe garantire più spazio nei film con Captain Marvel alle minoranze, ed anche che la preferenza per le donne da parte di Carol Danvers fosse manifesta. Come finirà? Le riprese di The Marvels sono terminate a novembre.

Come abbiamo già detto, sono poche le informazioni che abbiamo avuto sul film dalla sua regista, Nia DaCosta. Sappiamo che rivedremo Monica Rambeau, di cui abbiamo avuto un assaggio in WandaVision, e ovviamente Ms. Marvel di cui abbiamo visto il nuovo costume in una foto. La regista ha discusso di quanto sia stato difficile bilanciare tutti e tre i personaggi che appariranno in The Marvels.

"Captain Marvel ha una storia dal primo film, Kamala avrà la sua serie TV Ms. Marvel e Monica Rambeau, l'abbiamo conosciuta molto poco in WandaVision. Abbiamo pensato tanto a quale parte del viaggio dobbiamo vedere per ognuna di loro."