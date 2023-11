The Marvels: chi è il villain e quali sono i suoi poteri?

Non si prospettano orizzonti di gloria per The Marvels, le cui previsioni al box-office sono poco incoraggianti.

Il nuovo film diretto da Nia DaCosta è il sequel diretto di Captain Marvel (2019), configurandosi come un ulteriore tassello da aggiungere al vasto puzzle del Marvel Cinematic Universe, più specificatamente della Multiverse Saga.

Come da tradizione, nuovo film Marvel è sinonimo di nuovo villain; in questo caso, la Carol Danvers di Brie Larson dovrà affrontare, affiancata dalle nuovi eroine Photon (Teyonah Parris) e Ms. Marvel (Iman Vellani), Dar-Benn, minaccia alquanto temibile interpretata da Zawe Ashton. Con molta probabilità, si tratta di un personaggio poco conosciuto al grande pubblico, pertanto è giunta l'ora di un ripasso della lore fumettistica, come sempre base e punto di partenza dell'MCU.

La prima comparsa di Dar-Benn risale al 1991, nel numero 53 di Silver Surfer (Vol. 3); il villain è introdotto come generale nell'esercito imperiale Kree, ruolo condiviso con Ael-Dan. I due si macchiarono dell'assassinio del precedente imperatore Kree Clumsy Foulup, spodestandolo e salendo, così, al potere. Per ultimare il loro scopo, Dar-Benn e Ael-Dan costruirono l'Araldo di Galactus, una versione robotica di Silver Surfer, incaricandolo di uccidere Foulup per poi scaricare la colpa sugli Skrull, acerrimi rivali e nemici dei Kree.

Tuttavia, il loro impero fu fugace: in Avengers #346 del 1992, durante gli eventi dell'Operazione Tempesta Galattica, la grande battaglia tra i Kree, gli Skrull e l'Impero Shi'ar vedrà la morte di Dar-Benn per mano di Deathbird e la conseguente caduta dell'Impero Kree.

Nei fumetti Marvel, Dar-Benn, da buon Kree, possiede forza e resistenza superiori rispetto agli esseri umani, oltre ad un rapido tasso di rigenerazione. Originariamente, Dar-Benn era di genere maschile, tuttavia la sua controparte cinematografica sarà protagonista di un cambio di genere ed avrà il volto di Zawe Ashton. Nel mondo fumettistico, le donne Kree possedevano una sorta di sesto senso, una qualche capacità di chiaroveggenza: chissà se la Dar-Benn dell'MCU avrà tale proprietà.

Inoltre, dai trailer di The Marvels sembra evidente quanto la villain sia in possesso di un misterioso bracciale estremamente simile a quello indossato da Kamala Khan alias Ms. Marvel: ciò non può essere una mera casualità. Nella serie tv a lei dedicata, l'artefatto sembrava aver sbloccato geni mutanti latenti in Kamala. Non è ancora chiaro quali abilità possa conferire a Dar-Benn, anche se le sequenze viste nei vari spot ci mostrano esplosioni di energia, campi di forza e, possibilmente, la manipolazione di punti di salto tra due aree nello spazio-tempo. Molto probabilmente, è proprio il bracciale il responsabile del problema alla radice della pellicola, ovvero lo scambio tra Captain Marvel, Photon e Ms. Marvel.

Nonostante i trailer ci abbiano rivelato non pochi dettagli relativi sulla vicenda, resta ancora molto da decifrare e comprendere. Per la regista Nia DaCosta, Dar-Benn potrebbe in qualche modo "destabilizzare l’universo", celando un potere ben più pericoloso di quanto previsto: chissà, potrebbe essere proprio questo uno degli attesi colpi di scena di The Marvels? Non ci resta che andare in sala per scoprirlo.