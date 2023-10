The Marvels, chi è il Principe Yan? Spiegazione del personaggio MCU di Park Seo-joon

È arrivata la conferma che l'attore sudcoreano Park Seo-joon, già visto anche nel film premiato agli Academy Award Parasite, interpreterà il Principe Yan nel prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, The Marvels, sequel di Captain Marvel con protagonista la premio Oscar Brie Larson.

Previsto in uscita il 10 novembre, facente parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e diretto da Nia DaCosta, The Marvels colmerà il vuoto narrativo legato a Carol Danvers che inizia da Captain Marvel, ambientato nel 1995, e finisce in Avengers: Endgame, nel 2019.



Il Principe Yan avrà un ruolo importante da svolgere, anche se il suo popolo e il suo pianeta potrebbero essere in pericolo poiché il malvagio Dar-Benn (Zawe Ashton) sembra sul piede di guerra nel film di DaCosta.

Il personaggio debuttò nei fumetti nel 2014 ma è apparso soltanto in due occasioni; anche per questo motivo il Principe Yan è circondato da un alone di mistero anche in relazione alla sua partecipazione nel Marvel Cinematic Universe. Scoprite perché secondo noi The Marvels è un film ambiguo che non ci fa stare tranquilli.



Yan è il principe di Aladna, uno strano mondo nel Marvel Universe dove ogni abitante parla in rima; sul pianeta è tradizione che le donne scelgano con chi sposarsi mentre gli uomini non hanno libertà di scelta sulla persona con la quale avrebbero trascorso il resto della propria vita. Ecco perché il Principe Yan si fidanzò con Lila Cheney inavvertitamente quando erano bambini; pur dimenticandosi del fidanzamento, quando la famiglia reale tornò ad Aladna pianificò il matrimonio con Yan. L'intervento di Captain Marvel aiuterà Yan a sfuggire a questo matrimonio combinato. Una volta diventato re si sposerà volontariamente con Nowlanian Tic, abolendo per sempre tale regola.



Nel frattempo, è stata annunciata la data d'uscita dello speciale su The Marvels per gli abbonati Disney+.