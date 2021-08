The Marvels, al via il casting per un personaggio misterioso: di chi si tratta?

In The Marvels vedremo per la prima volta insieme una squadra tutta al femminile e di grande impatto: il team-up tra Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan promette grandi cose, ma stando alle ultime novità ci saranno anche altre soprese ad attenderci nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

Nel film per il quale Brie Larson continua ad allenarsi senza sosta dovrebbe infatti, stando alle ultime indiscrezioni, fare la sua comparsa anche un personaggio misterioso per cui i Marvel Studios avrebbero aperto i casting proprio in queste ultime ore.

"Intelligentissimo scienziato dal senso dell'umorismo molto pungente e una mentalità molto razionale. L'attore deve essere a proprio agio con il trucco prostetico facciale totale. Ruolo di supporto" si legge nell'annuncio riportato in queste ore dall'insider Daniel RPK. Gli indizi sono naturalmente troppo pochi per fare ipotesi particolarmente concrete, ma il passaggio sul trucco prostetico ci lascia immaginare che potrebbe trattarsi di uno Skrull, la razza aliena che, come sappiamo, dovrebbe ricoprire un ruolo piuttosto importante in The Marvels.

Vedremo se nei prossimi tempi ci saranno altre novità in merito: voi, intanto, fateci sapere nei commenti chi pensate possa essere il misterioso personaggio. Non solo Brie Larson, comunque: in questi giorni anche Teyonah Parris ci ha mostrato i suoi allenamenti per The Marvels.