The Marvels, Carol e Kamala 'gemelline' anche nella vita vera: le foto su Instagram

Mentre The Marvels arranca al box office, il futuro di Iman Vellani appare luminoso nell'universo dei supereroi Marvel (le premesse per vedere presto gli Young Avengers nell'MCU ci sono tutte) dopo aver condiviso i poteri con Captain Marvel di Brie Larson. Oltre il set, tra le due attrici è nata un'amicizia!

Seppur sul grande schermo, inizialmente Carol Denvers (che certamente non ha un carattere facile) non tolleri particolarmente la grande ammirazione di Kamala Khan aka Ms.Marvel, le due più avanti stringono un rapporto più profondo proprio come Larson e Vellani che, nella realtà, sono amiche: a testimoniarlo sono gli scatti dell'attrice 34enne postati su Instagram che vedono le due co-protagoniste assistere insieme allo spettacolo Spamalot dei Monty Python presso il St. James Theatre di Broadway a New York City.

La prima foto del carosello è un selfie di Brie Larson e Iman Vellani sorridere entusiaste tenendo in mano i bicchieri di Spamalot. Scorrendo le foto non possiamo che soffermarci sul tenero commento di Larson "Una serata fuori in città con la ragazza più dolce del mondo".

The Marvels è tra gli esordi peggiori dell'MCU: tuttavia, i risultati al botteghino non hanno scoraggiato troppo Vellani che ha affermato di essere soddisfatta di The Marvels. Il sequel di Captain America che vanta anche un'importante scena post-credit chiude il 2023 del Marvel Cinematic Universe: il prossimo film in uscita sarà Deadpool 3 nel 2024.