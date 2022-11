The Marvels: Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan posano insieme per la prima volta

In The Marvels avrà luogo a uno dei team-up più attesi di questa nuova Fase del Marvel Cinematic Universe: Captain Marvel è pronta a far squadra con Ms. Marvel e Photon in quello che si preannuncia un terzetto a dir poco esplosivo (in tutti i sensi!), ma che finora non ci era ancora stato mostrato in nessuna immagine ufficiale.

Mentre Nia DaCosta parla del rapporto tra Carol Danvers e Ms. Marvel paragonandolo a quello tra Captain Marvel e la piccola Monica Rambeau, il merchandising ufficiale del film con Brie Larson arriva dunque a colmare questa lacuna, mostrandoci per la prima volta insieme le tre supereroine destinate a dar vita a questa squadra tutta al femminile.

In una foto circolata su Instagram troviamo infatti un cuscino con una stampa rappresentante quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la prima foto ufficiale del trio Captain Marvel/Ms. Marvel/Photon, tutte con indosso quelli che immaginiamo saranno i costumi delle nostre nel nuovo film targato Marvel Cinematic Universe.

La curiosità è rivolta in particolare a Monica Rambeau, che finora avevamo avuto modo di ammirare soltanto in abiti civili: sarà questo, dunque, l'aspetto definitivo di questo trio delle meraviglie? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Sempre NiaDaCosta, intanto, ha paragonato The Marvels alla scena girl power di Avengers: Endgame.