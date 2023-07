The Marvels, Carol assente dall'MCU dopo Endgame? 'È drogata di lavoro'

Già con l'uscita di Avengers: Endgame tutto il mondo si era chiesto come un essere immensamente potente come Carol Danvers non si fosse mostrata prima per risolvere il problema 'Thanos' alla radice. Ad anni dalla sua ultima apparizione nell'MCU, i fan si sono iniziati a chiedere dove possa essere.

La risposta non è tardata ad arrivare. A rispondere al curioso quesito dei fan è stata Brie Larson che, a fine anno, tornerà nell'MCU nei panni di Captain Marvel per The Marvels, pellicola che vedrà collaborare Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan in un team up tutto al femminile diretto da Nia DaCosta. Brie Larson ha dato una risposta perfetta riguardo gli spoiler sul film e ha allargato il proprio discorso anche ad una delle domande più richieste dai fan: che fine ha fatto Carol dopo Endgame?

La scottante situazione che coinvolge Fury e gli Skrull per molti sarebbe stata un'ottima "scusa" per tornare sulla Terra e darsi da fare. In realtà, secondo la Larson, Carol sarebbe "drogata di lavoro". "Secondo ciò che sono stata in grado di capire Carol è diventata una maniaca del lavoro e ha perso il contatto con il suo cuore, con la famiglia e gli amici" ha raccontato l'attrice, parlando del suo personaggio. "Questo è certamente qualcosa a cui posso relazionarmi" ha concluso.

Secondo alcuni insider la scena post-credit di The Marvels potrebbe rendere molto felici i fan degli Young Avengers, lanciando definitivamente un amo la nascita del supergruppo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!