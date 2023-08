The Marvels, in che modo cambierà il rapporto tra Monica e Carol?

The Marvels battezzerà un nuovo trio dell'MCU composto da Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau (del quale non si sa ancora il nome da eroina). Il rapporto tra i tre personaggi sarà, a quanto pare, il cuore del film. In realtà, in Captain Marvel, il loro legame è molto più complesso del previsto.

Dopo che la regista di The Marvels Nia Costa ha parlato del rapporto fraterno che legherebbe le tre protagoniste, molti hanno pensato quanto, ciò che verrà mostrato nel film, sarà diverso rispetto all'effettivo legame che Carol Danvers e Monica Rambeau hanno avuto nel primo capitolo della saga. Nell'MCU le due si sono conosciute quanto Monica era una bambina, figlia della migliore amica e compagna di "avventure" di Carol, Maria. Ad anni di distanza da quegli eventi, le due avranno modo di incontrarsi nuovamente in The Marvels.

In Captain Marvel, infatti, Carol è quasi una zia per Monica. Una figura mitica di riferimento che la bambina vede quasi come un mito da seguire e da emulare. In realtà, in The Marvels pare che le due costruiranno un rapporto fraterno che sembra andare in controtendenza rispetto a ciò che pubblico ha avuto modo di vedere nel primo capitolo. Questo renderebbe il rapporto tra Monica e Carol uno dei più grandi e ingiustificati retcoon nella storia del Marvel Cinematic Universe. Insomma, mai si è vista una storia rischiare in questo modo cambiando addirittura le "dinamiche" delle protagoniste. Nel frattempo si inizia a ragionare anche su quale ruolo potrebbe avere The Marvel nell'MCU.

The Marvel dovrebbe essere la pellicola del Marvel Cinematic Universe più corto di sempre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!