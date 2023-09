The Marvels ha avuto uno dei budget più bassi dell'MCU? Ecco cosa sappiamo

Non è cosa da tutti i giorni vedere film Marvel con budget non altissimi. La politica portata avanti dalla Disney avrebbe proprio come obiettivo ridurre gli eccessivi dispendi economici causati dalla produzione dei film del franchise. Il primo colpito da questa nuova regola è stato The Marvels.

Il CEO della Disney, Bob Iger, aveva già parlato di una diminuzione di budget per i prodotti Marvel in modo da evitare eccessive perdite economiche. Diverso tempo si era parlato di una vera e propria ristrutturazione in casa Marvel con meno sequel e più futuro sugli Avengers. Al momento, i rinvii causati dagli scioperi hanno portato ad ulteriori problemi nella realizzazione dei film e quindi ad un rallentamento della produzione.

Mentre si avvicina sempre di più la data d'uscita di The Marvels, è stato svelato il budget impiegato nel secondo capitolo della saga con protagonista Captain Marvel. I 130 milioni di dollari impiegati lo rendono uno dei film più "economici" della storia dei Marvel Studios affiancati solo dai primi due capitoli di Ant-Man. Prendendo come riferimento le ultime due pellicole arrivate al cinema dell'MCU, Ant-Man and The Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol.3, i budget di entrambi i film superano i 200 milioni. I cattivi risultati al botteghino ottenuti dal primo potrebbero aver fatto pensare la Disney ad un possibile ridimensionamento degli investimenti sulla saga.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo il nostro speciale per capire se Captain Marvel sarà utile o meno per il futuro dell'MCU.