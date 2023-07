The Marvels, i fan di Brie Larson pretendono il meglio: 'Merita l'IMAX'

The Marvels con Brie Larson è una delle produzione MCU più tormentate. Dopo diversi posticipi e la possibilità che il nuovo film di Captain Marvel possa arrivare nelle sale nel 2024, un'altro difficoltà si abbatte su The Marvels.

Fino ad ora abbiamo parlato della rivalità al botteghino internazionale tra Barbie e Oppenheimer, ebbene uno "scontro" simile avverrà anche per The Marvels, ma non al box office bensì in IMAX. L'incertezza dell'uscita del sequel di Captain Marvel in IMAX è "colpa" di Dune 2 in quanto il tanto atteso film di Denis Villeneuve arriverà al cinema una settimana prima di The Marvels, usufruendo dunque degli schermi IMAX.

Proprio per questo motivo, a meno che non venga posticipato Dune 2, il debutto di The Marvels in IMAX sarebbe compromesso. Se nel futuro del film dell'MCU non c'è la proiezione IMAX , non si possono di certo ignorare i rumor sullo slittamento di Dune 2 al 2024 a causa dello sciopero degli attori. Nell'attesa di avere certezze sul destino dei due film più attesi dell'autunno 2023, i fan di Brie Larson hanno difeso a spada tratta il nuovo film su Captain Marvel su Twitter: per il fandom, riconosciuto l'autorevolezza di Dune, The Marvels è una pellicola che merita di essere vista in IMAX!