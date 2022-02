The Marvels, Brie Larson svela: 'Captain Marvel sarà molto più potente in questo film'

Il sequel di Captain Marvel, intitolato The Marvels, esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi esattamente tra un anno, il 17 febbraio 2023, ma grazie a una nuova intervista, Brie Larson ha potuto anticipare qualche dettaglio riguardante il suo personaggio. A che punto è Carol Danvers nello sviluppo dei suoi poteri in questo nuovo film?

Grazie a una nuova intervista concessa a Insider, l'attrice Premio Oscar ci aggiorna sulla trama che verrà raccontata in The Marvels e sullo stato di Carol Danvers per quel che riguarda lo sviluppo dei suoi poteri e il controllo delle sue abilità straordinarie: "Nel primo film sta sviluppando quella forza, così come io sto sviluppando la mia personale forza con questo. Lei ha già molta più padronanza sui suoi poteri. Può anche volare adesso. Quindi l'obiettivo era rendere il mio corpo più agile e più preparato a lavorare con i cavi, cosa che non ho dovuto fare parecchio nel primo film".

Parlando principalmente del suo stato fisico, in precedenza Brie Larson aveva parlato della sua ossessione per l'allenamento nel sequel Marvel: "L'allenamento per me è diventata una sorta di ossessione. Quando la gente dice 'Oh, le ragazze non possono fare una cosa così' mi viene solo ancor più voglia di farlo. Quindi questa volta credo di aver raggiunto dei grandi risultati, e il mio corpo sembra abituarsi sempre di più alla routine. Adesso mi sembra strano non allenarmi. Anzi, non vedo l'ora!".

Come noto, sono poche le informazioni che abbiamo avuto sul film che sarà diretto da Nia DaCosta. Sappiamo che rivedremo Monica Rambeau, di cui abbiamo avuto un assaggio in WandaVision, e ovviamente Ms. Marvel di cui abbiamo visto il nuovo costume in una foto.

The Marvels arriverà nelle sale cinematografiche il 17 febbraio 2023, salvo ritardi o rinvii a causa delle richieste di Brie Larson.