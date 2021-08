The Marvels, Brie Larson sfida Occhio di Falco: la sfida con l'arco (quasi) perfetta

Attento Clint Burton, perché c'è un nuovo Occhio di Falco in città ... e non stiamo parlando di Kate Bishop! Nelle scorse ore, infatti, Brie Larson ha condiviso sui social il suo nuovo hobby, pubblicando le foto di una sua recente gara di tiro con l'arco.

L'interprete di Captain Marvel, che come potete vedere in calce all'articolo sfoggia dei muscoli scolpiti grazie ai recenti allenamenti per il ruolo di Carol Danvers, ha mostrato sui social il risultato della sfida, che per una principiante non è affatto male: ricordiamo che negli scorsi mesi l'attrice premio Oscar ha alimentato la sua notorietà diventando una nuova personalità della piattaforma YouTube, oltre ad avviare il podcast 'Learnig Lots' con la sua amica Jessie Ennis.

Ricordiamo che Brie Larson ha iniziato le riprese di The Marvels, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe sequel ufficiale di Captain Marvel: molto presto la produzione guidata dalla regista Nia DaCosta si sposterà in Italia per la realizzazione di nuove scene. Nel cast atteso il possibile ritorno di Jude Law e quello già confermato di Samuel L. Jackson come Nick Fury, senza dimenticare l'esordio sul grande schermo di Teyonah Parris come Monica Rambeau e Iman Vellani come Kamala Khan/Ms Marvel: la prima ha esordito nel MCU su Disney+ con WandaVision, mentre la seconda debutterà con la serie tv Ms. Marvel, prevista tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

The Marvels uscirà nei cinema l'11 novembre 2022. Nel frattempo, la serie di Occhio di Falco arriverà su Disney+ il 24 novembre prossimo.