The Marvels, Brie Larson sullo script: 'Non potevo credere a ciò che stavo leggendo'

Brie Larson non sembra volersi preoccupare di non alzare eccessivamente le aspettative dei fan: la star di Captain Marvel non ha usato mezzi termini nel parlare di The Marvels, dicendosi ancora incredula per la qualità dello script ed elogiando ancora una volta il lavoro svolto dalla regista Nia DaCosta.

"Vorrei poterne parlare. Ma posso parlare delle mie impressioni. Posso dire che... Non potrò mai dire abbastanza quanto incredibile sia la nostra regista Nia DaCosta, quanto sia un onore poter lavorare con lei, quanto talento abbia e quanto io sia convinta che lei sia il futuro" sono state le parole di Larson, che recentemente si è detta fiduciosa sul suo futuro nell'MCU.

L'attrice ha poi proseguito: "Posso dire anche che, quando ho letto lo script per la prima volta, non potevo credere a ciò che stavo leggendo. Era fuori di testa. E questo è ciò che amo di Marvel, il fatto che si reinventi continuamente. In questi film loro continuano a fare cose che non avresti mai creduto potessero fare. E io non ho paura di provarci. Sono davvero super entusiasta di ciò che abbiamo fatto".

Parole che hanno un certo peso, soprattutto viste le recensioni generalmente non entusiaste del primo film sulle avventure di Carol Danvers: e voi, cosa vi aspettate dal film di Nia DaCosta? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, la stessa Brie Larson ci ha promesso una Captain Marvel molto più potente in The Marvels.