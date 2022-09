The Marvels, Brie Larson: 'Per il sequel ho dovuto lavorare molto di più'

Dal D23 del mese scorso, riguardo il prossimo film del MCU The Marvels abbiamo avuto qualche anticipazione di trama, ma ora è stata direttamente l'attrice premio Oscar Brie Larson ha svelare ulteriori dettagli sul progetto in uscita nel 2023.

Tra le varie informazioni riguardo il film una cosa è assolutamente sicura: il film avrà molta più azione del precedente ed è stato per questo motivo che la Larson, durante le riprese, ha dovuto fare spesso i conti con imbracature, fili e cavi ingombranti: "Un'altra cosa dei fili è che sembrano molto spassosi e belli, così la gente si dimentica che è un lavoro duro. Non si vuole farne un dramma, ma è scomodo", ha dichiarato a Entertainment Weekly.

Sia chiaro, la prima a spassarsela durante le riprese è stata la stessa attrice che nel film veste i panni di Carol Danvers, ma certe volte l'attività fisica ha superato di gran lunga quella della più canonica recitazione, priva di salti ed acrobazie: "Voglio essere chiara", ha aggiunto Larson. "È incredibile, ma la differenza tra questo e l'ultimo film è che Carol non ha volato se non alla fine, quindi non ho dovuto lavorare con i cavi, quindi in questo caso c'è stato un gruppo di muscoli completamente nuovo che ha sofferto.

Esercizi e acido lattico a parte (che la Larson ha comunque retto bene durante i suoi workout preparatori) il film diretto da Nia DaCosta e con la sceneggiatura di Megan McDonnell, uscirà nelle sale il 28 luglio 2023.