The Marvels, Brie Larson non smette mai di allenarsi: tutta la sua forza nel nuovo video

Brie Larson non si riposa mai, l’attrice sta continuando il suo intenso allenamento per The Marvels, il prossimo film che la vedrà protagonista nei panni di Captain Marvel/Carol Danvers e che uscirà all’inizio del 2023.

L'attrice vincitrice dell'Oscar usa spesso i social media, di recente ha fatto impazzire i fan pubblicando una foto insieme a Zawe Ashton, per mostrare i suoi duri allenamenti e nel suo ultimo post ci mostra i suoi pull-up, i fan non potrebbero essere più colpiti dalla sua forza.



"@rise_movement non osserva ferie per l'allenamento", ha scritto Larson nel tweet che potete vedere in calce alla notizia. Oltre a Larson, in The Marvels vedremo il ritorno di Monica Rambeau (Teyonah Parris), il debutto sul grande schermo di Ms. Marvel interpretata da Kamala Khan (Iman Vellani), oltre che il ritorno del vecchio amico Nick Fury (Samuel L. Jackson). Il film sarà diretto da Nia DaCosta.



"Film come questi, sono diversi da qualsiasi altra cosa, ci sono set enormi e tantissime persone in giro, un sacco di specialisti", ha detto di recente Larson a Sirius XM parlando di The Marvels. "È un'esperienza davvero unica. Sono una grande fan di Disneyland, quindi per me è come se potessi andare nella mia Disneyland privata ogni singolo giorno. Stanno costruendo tutti questi mondi folli che nessun altro conosce, nessun altro può vedere. Li vedrete quando uscirà il film, ma per ora è solo mio. È davvero speciale."



Le riprese principali di The Marvels sono terminate un mese fa, l'uscita nelle sale è prevista per il 17 febbraio 2023.