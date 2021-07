The Marvels, Brie Larson mette in pausa il suo canale YouTube: iniziano le riprese?

L'attrice Brie Larson ha annunciato un rallentamento delle attività per il suo canale YouTube, spiegando che deve tornare a dedicarsi a tempo pieno alla recitazione. Inizio delle riprese in vista per The Marvels?

La scorsa estate, durante i periodi di quarantena causati dalla pandemia, Brie Larson aveva deciso di aprire un canale YouTube, che proprio in questi giorni festeggia il suo primo anno di attività.

"È il primo anniversario del mio canale YouTube" esordisce l'attrice nel suo più recente video "Non credevo che sarei durata addirittura un anno, vi dirò la verità. Credo che molti di voi già lo sappiano, ma ho iniziato a pensare di dar vita a questo canale prima della pandemia, ed è stato perché avevo bisogno di movimentare un po' le cose. Avevo bisogno di sentirmi come se potessi essere spensierata e normale. E questo era un modo per me di mettere tutto ciò alla prova".

Tuttavia, proprio in questa peculiare data, Larson si vede costretta a rallentare il ritmo: "Dovrò togliere il piede dall'acceleratore su questa attività. Non posso continuare a caricare i video a cadenza settimanale perché devo tornare al mio lavoro, al mio primo lavoro, sapete, la recitazione" annuncia "Sono un po' triste al riguardo, ma questo non vuol dire che quello che state vedendo sarà l'ultimo video. Ne realizzerò altri, solo che non posso mantenere lo stesso ritmo di uno a settimana".

Larson non specifica su quale set dovrà recarsi al momento, ma nelle ultime settimane ha condiviso diversi post in cui mostrava i suoi allenamenti per poter tornare a vestire i panni di Captain Marvel nel sequel del film del 2019 The Marvels, nel quale reciterà al fianco dell'attrice di WandaVision Teyonah Parris e la protagonista di Mrs. Marvel Iman Vellani.

The Marvels sarà dunque in procinto di iniziare la fase di produzione?