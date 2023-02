The Marvels, Brie Larson loda Iman Vellani: 'È il futuro'

Tempo di ricambio generazionale in casa Marvel: da Avengers: Endgame in poi l'MCU ha dato il via ad un inevitabile processo di svecchiamento del franchise, dicendo addio ad alcune vecchie glorie e introducendo nuovi e talvolta decisamente più giovani personaggi come la Ms. Marvel di Iman Vellani, che a breve ritroveremo in The Marvels.

Proprio in vista del film Marvel recentemente slittato spiccano dunque le parole di Brie Larson, che dell'MCU ormai può esser ritenuta una veterana, pur avendo preso parte ad un numero relativamente esiguo di film: "Iman è il futuro" sono state le parole dell'attrice di Carol Danvers sulla sua giovanissima collega.

"È una Ms. Marvel perfetta ed è anche una persona ed una co-star magnifica. Sono felicissima del suo successo e sono davvero curiosa di scoprire cosa farà nella vita, perché può fare davvero tutto ciò che vuole. È una delle mie persone preferite su questo pianeta" ha quindi proseguito la star di Captain Marvel.

Larson ha poi concluso: "Uno dei motivi più importanti per cui volevo interpretare Captain Marvel è proprio Ms. Marvel e il suo significato. Vedere un personaggio del genere portato in vita da una persona così speciale e con il suo potenziale è davvero una cosa entusiasmante". E voi, che aspettative avete per il ritorno di Ms. Marvel? Diteci la vostra nei commenti! Anche Kevin Feige, intanto, ci ha anticipato una Kamala Khan capace di rubare la scena.