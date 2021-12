The Marvels, Brie Larson fa impazzire i fan nelle foto con Zawe Ashton

La star di Captain Marvel, Brie Larson, ha condiviso su Twitter alcune foto che la ritraggono con la collega Zawe Ashton, che nel sequel The Marvels, in uscita nel 2023, interpreterà il villain. Ad inizio anno sono circolate diverse voci in merito alla possibilità che Ashton partecipasse al film nelle vesti dell'antagonista.

E nonostante le conferme sulla sua presenza nel cast, non è stato svelato il nome del villain che interpreterà l'attrice. Ad alimentare le speculazioni ci ha pensato proprio Brie Larson, pubblicando le foto e una didascalia inequivocabile:"Fan Marvel, iniziate con le vostre teorie".



Le tre foto mostrano Larson che indossa una maglietta con la scritta 'Villain Lovers Club' mentre è in posa con Ashton, alludendo chiaramente al ruolo che la collega interpreterà nel film. Nonostante l'attrice abbia confermato l'inizio delle riprese di The Marvels, non è chiaro se le immagini siano state scattate nel backstage della produzione.



Zawe Ashton è apparsa in film quali Velvet Buzzsaw, Animali Notturni e Greta, partecipando a serie come The Handmaid's Tale e Guerilla. Inoltre Ashton è apparsa nel revival di Broadway di Betrayal accanto ad un'altra star dell'MCU, Tom Hiddleston.



Della trama di The Marvels si sa ancora ben poco, a parte la coalizione tra Captain Marvel (Brie Larson) e Mrs. Marvel/Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris.

Nel frattempo Brie Larson continua ad allenarsi per essere in perfetta forma quando dovrà indossare il costume di Captain Marvel.