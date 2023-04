The Marvels, Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris fortissime in una nuova fan-art!

Qualche giorno fa veniva condiviso il trailer di The Marvels. Nonostante la 'cattiva' accoglienza da parte del pubblico del medesimo, su Instagram continuano a piovere fan-art sul progetto.

Un artista, @venomhology, ha condiviso sul social una concept-art di un possibile poster per il film con Brie Larson. La descrizione è: "Più in alto, più lontano, più veloci. Insieme".

In successione, si ha la Larson in alto, il cui sguardo penetra lo spettatore. Poco sotto, la figura del personaggio di Monica Rambeau, i cui poteri illuminano gli angoli superiori dell'immagine. Ancora più sotto c'è Kamala Khan, i cui pugni sembrano quasi rompere lo schermo e la quarta parete.

I commenti dei fan dell'artista su Instagram sembrano aver apprezzato largamente il post, che sta ottenendo sempre più 'Mi piace'. Il pubblico deve aver apprezzato la grande dinamicità dell'immagine, e la presenza delle tre protagoniste: Iman Vellani, Teyonah Parris e Brie Larson.

A proposito di quest'ultima, nonché attrice premio Oscar, si è espressa la regista di The Marvels, Nia DaCosta. Questa ha elogiato con grande enfasi la padronanza emotiva della Larson, raccontando che: "Stavamo girando una scena che era più emotiva e Larson si rivolge a me, alla terza o quarta ripresa, e mi dice: 'Sto trattenendo le lacrime, ma se vuoi che cadano, fammi sapere'".

Vi piace questa fan-art? Lasciateci un commento per farcelo sapere! Per concludere, vi informiamo che The Marvels arriverà l'8 Novembre nelle sale italiane: non perdetevelo!