The Marvels: Brie Larson e Iman Vellani insieme per l'apertura dell'Avengers Campus

Disneyland Paris aprirà al pubblico il prossimo 20 luglio la sua ultima aggiunta al suo grande parco di attrazioni, l'Avengers Campus, e alcuni eroi del Marvel Cinematic Universe hanno preso parte alla sua inaugurazione. Si tratta della seconda attrazione Avengers del parco Walt Disney Studios, dopo il campus gemello a Disneyland, in California.

Captain Marvel in persona, Brie Larson, era presente per inaugurare la nuova attrazione e insieme a lei c'era anche l'interprete di Ms. Marvel, Iman Vellani, coppia che tra non molto vedremo riunita sul grande schermo per The Marvels, in uscita nel 2023. Con loro c'era anche Pom Klementieff, la Mantis di Guardiani della Galassia.

Nel suo discorso di inaugurazione, la Larson ha tessuto le lodi della nuova attrazione e ha dichiarato di essere felice di vedere l'impatto che il suo personaggio ha sui fan della Marvel, che potranno finalmente "interagire" con i loro eroi quando visiteranno il resort.

"Bonjour. Ciao a tutti. Sono molto felice di essere qui con voi oggi. Sono una grande fan dei Parchi Disney, ed essere qui a Disneyland Paris per celebrare l'anteprima esclusiva di Avengers Campus è incredibilmente speciale. Quando sono entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe come Capitan Marvel, ero entusiasta di poter interpretare un personaggio la cui forza, il cui coraggio e i cui valori potessero risuonare tra il pubblico di tutto il mondo. Tuttavia, quando si gira un film, non è detto che si riesca a vedere l'impatto che ha sulle persone perché si è dall'altra parte dello schermo. Ma qui, all'Avengers Campus, le sue storie e i suoi personaggi hanno un luogo dove prendere vita e dove i fan possono interagire con loro ogni giorno. È una sensazione così speciale e significativa. Il mio posto preferito all'Avengers Campus è ovviamente la nuova attrazione, Flight Force. E so di poter contare su tutti voi per aiutare Iron Man e Captain Marvel a portare a termine la loro missione. Più in alto, più lontano, più veloce, baby".

Come noto, The Marvels è stato posticipato e adesso uscirà al cinema nel luglio 2023 e non più a febbraio, slot che adesso è occupato da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.