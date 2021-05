The Marvels: Brie Larson guiderà gli Ultimates del Marvel Cinematic Universe?

In un cambio di rotta inaspettato, i Marvel Studios hanno svelato il nuovo titolo di Captain Marvel 2, sequel con Brie Larson che d'ora in avanti sarà conosciuto come The Marvels.

Dopo un solo film standalone, il franchise di Captain Marvel ha già cambiato identità passando a quella che il nuovo titolo dipinge come un esemble: oltre alla Carol Danvers di Brie Larson, infatti, il film includerà la partecipazione di Monica Rambeau (Teyona Parris), vista recentemente in WandaVision, e Kamala Khan (Iman Vellani), protagonista dell'imminente serie tv Ms. Marvel, in uscita su Disney+ entro la fine del 2021. Anche se la presenza delle due nuove supereroine era già stata confermata in passato, il titolo The Marvels anticipa un franchise completamente nuovo.

C'è già chi è convinto che il film porterà alla formazione di un team inedito slegato sia dagli Avengers che dai Guardiani della Galassia, e alcuni azzardano che questo team sarà la versione live-action degli Ultimates: per chi non lo sapesse, Il gruppo è nato originariamente come una rilettura moderna degli Avengers per l'universo a fumetti Ultimate, ha ispirato non poco i cinecomic dei Marvel Studios e successivamente è stato riadattato a 'superteam cosmico' dopo gli eventi del fumetto Secret Wars. Un altro membro degli Ultimates dei fumetti, ovvero America Chavez, sarà introdotta in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, interpretata da Xochitl Gomez). Un altro supereroe del gruppo, Blue Marvel, era stato al centro di alcuni rumor che lo indicavano come prossimo all'esordio proprio in Captain Marvel 2.

Quel che è certo è che il Marvel Cinematic Universe si sta espandendo a vista d'occhio, ed è molto probabile che The Marvels avrà un ruolo fondamentale in questa espansione. Il film, lo ricordiamo, ha una data d'uscita prevista per l'11 novembre 2022.