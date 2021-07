The Marvels, Brie Larson ancora in formissima: prosegue l'allenamento in vista del film

In attesa dell'inizio delle riprese di The Marvels, Brie Larson prosegue il suo intenso allenamento per tornare nei panni di Captain Marvel in vista del sequel che la vedrà al fianco di Ms. Marvel, la new entry interpretata dalla giovanissima Iman Vellani.

La scorsa settimana, l'attrice aveva lasciato presagire un imminente inizio della produzione quando aveva annunciato di prendersi una pausa dal proprio Canale YouTube per "tornare al mio primo lavoro, la recitazione", e mentre non sono emerse novità su quel fronte, la Larson ha aggiornato i fan con un nuovo video del suo allenamento in palestra.

Diretto da Nia DaCosta (Candyman) su una sceneggiatura di Megan McDonnell, lo ricordiamo, il film vedrà nel cast anche Teyonah Parris, di ritorno nei panni di Monica Rambeau dopo il debutto come comprimario della serie Disney+ WandaVision con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Per quanto riguarda la già citata Iman Vellani, invece, il suo esordio avverrà in Ms. Marvel, serie TV stand-alone in arrivo su Disney+ entro la fine del 2021.

La data di uscita di The Marvels è fissata all'11 novembre 2022, con le riprese che si svolgeranno tra tra Los Angeles, New Jersey e ai Pinewood Studios di Buckinghamshire. Nel frattempo, Teynoah Parris ha anticipato il rapporto tra Carol e Monica in The Marvels.