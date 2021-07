The Marvels, Brie Larson continua ad allenarsi: stavolta l'esercizio è brutale!

Abbiamo già visto, attraverso i social, gli intensi allenamenti di Brie Larson in vista delle riprese di The Marvel, in cui riprenderà il ruolo di Carol Danvers / Captain Marvel. La preparazione continua, e nei giorni scorsi l'attrice ha pubblicato un nuovo video in cui sfida sé stessa e i suoi limiti.

Il video, visibile anche nel tweet in calce alla notizia, mostra circa un minuto e mezzo dell'allenamento di Brie Larson, tra pesi e piegamenti su una sola gamba. Al termine del filmato, rivolta al suo coach, l'attrice dice che l'esercizio è stato "davvero, davvero brutale."

"Mi spingo oltre i miei limiti, tesoro!" scrive l'attrice nella didascalia. "Non sempre è bello, ma cavoli è fantastico. Quanto pesavano questi allora?"



Brie Larson, in ogni caso, non è l'unica protagonista del cast di The Marvels a tenersi in forma. Abbiamo visto infatti anche l'allenamento di Teyonah Parris, che dopo aver interpretato una versione più adulta di Monica Rambeau in WandaVision riproporrà lo stesso personaggio anche nel sequel di Captain Marvel. "Quando Monica era una bambina di 11 anni, con sua madre e la zia Carol, avevano un bellissimo rapporto" ha raccontato qualche tempo fa Teyonah Parris. "Quindi è stato fantastico vedere Monica cresciuta in WandaVision, non la vedevamo da molti anni, e scopriamo com'è stata la sua vita dall'ultima volta che l'avevamo vista."

L'uscita di The Marvels è prevista al momento per l'11 novembre 2022, e come sappiamo nel cast ci sarà anche Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan / Ms. Marvel.