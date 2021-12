The Marvels, Brie Larson continua ad allenarsi: flessioni e catene nel nuovo video

I fan della Carol Danvers del MCU hanno ammirato nei giorni scorsi le foto di Brie Larsen sui social, e anche dopo la fine delle riprese di The Marvels l'attrice continua i suoi faticosi allenamenti da supereroina. L'ultimo video pubblicato su Instagram la ritrae impegnata in una serie di flessioni, rese più difficili da una catena sulla schiena.

Le immagini sono visibili anche in calce alla notizia, mentre nella didascalia Brie Larson scrive: "Niente colpisce come il rumore metallico delle catene avvolte intorno al tuo corpo."

Il sequel di Captain Marvel vedrà la protagonista affiancata da altre eroine, come Kamala Khan, interpretata da Iman Vellani. Abbiamo visto recentemente il costume di Ms Marvel nelle foto trapelate dal set, che ci danno un'idea su quale sarà il look della giovane attrice. Sarà inoltre in The Marvels anche Teyonah Parris, che dopo WandaVision tornerà così a interpretare Monica Rambeau.

La trama del nuovo film, come da tradizione per i Marvel Studios, è ancora avvolta dal mistero. Siamo ancora nella fase delle speculazioni e delle teorie dei fan, e alcune delle più recenti vorrebbero la presenza in The Marvels di personaggi come Ael-Dan e Dar-Benn.

Quali sono le vostre aspettative su The Marvels? Siete curiosi di rivedere Brie Larson nel MCU? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.