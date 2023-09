The Marvels, Brie Larson combatte con un gatto in spalla nel nuovo teaser

The Marvels è il film più atteso della nuova stagione cinematografica secondo i dati di Fandango, e con la data d'uscita sempre più vicina i Marvel Studios hanno svelato in queste ore un nuovo teaser trailer.

Il filmato, disponibile all'interno dell'articolo, è lungo appena 30 secondi, ma include comunque tantissime sequenze inedite tratte dal nuovo film del Marvel Cinematic Universe, inclusa una scena con Captain Marvel con in spalla il mitico gatto rosso del primo film, oltre ovviamente alle apparizioni di tutto il cast di protagonisti, dalla premio Oscar Brie Larson a Samuel L Jackson nei panni di Nick Fury, passando per le altre due giovani supereroine che accompagneranno Captain Marvel in questa sua nuova avventura, ovvero, Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau e Iman Vellani in quello di Kamala Khan: entrambe le attrici riprenderanno le parti dei personaggi già interpretati rispettivamente nelle serie tv della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, le acclamate WandaVision e Ms Marvel, di cui The Marvels rappresenta a tutti gli effetti un sequel.

The Marvels arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 8 novembre: quali sono le vostre aspettative? Nell'attesa, godetevi il filmato promozionale disponibile all'interno del player dell'articolo. Inoltre, se volete, qui potete trovare il precedente teaser trailer di The Marvels uscito a fine agosto.