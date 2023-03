The Marvels, Brie Larson sul suo canale YouTube: 'Ecco cosa volevo dimostrare'

Brie Larson è una delle star Marvel più attive sui social: l'attrice di Carol Danvers non si limita, come gran parte dei suoi colleghi, ai soli Instagram e Twitter, ma è da tempo particolarmente attiva anche sul suo canale YouTube, figlio della volontà di dimostrare di potersela cavare in un contesto tutt'altro che semplice.

Dopo aver lodato Iman Vellani e la sua Ms. Marvel, infatti, Larson ha ammesso di essersi voluta mettere alla prova su YouTube per provare a se stessa di poter gestire un canale simile senza necessariamente destare scandalo per qualche dichiarazione fraintendibile o, comunque, qualunque genere di contenuto nel quale hater e stampa scandalistica saprebbero come sguazzare.

"Volevo provare a me stessa di poter pubblicare roba del genere senza incappare in 'Oh mio Dio, non posso credere che abbia davvero detto questo' o 'Non posso credere che abbia fatto questo'. Questi ultimi tre anni mi hanno dato un po' di prospettiva. Mi sono interrogata su grosse questioni tipo: 'Mi è concesso esistere? Mi è concesso essere così adorabile? Mi è permesso essere qui?'" ha spiegato Larson, tra il serio e l'ironico.

E voi, seguite già la nostra Brie sul suo canale YouTube? Questo potrebbe essere il momento giusto per darvi un'occhiata! Tornando all'MCU, intanto, ecco perché è slittata la data d'uscita di The Marvels.