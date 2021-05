The Marvels, Brie Larson si sta già allenando per tornare nei panni di Carol Danvers

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Cinemablend, la talentuosa Brie Larson ha avuto modo di rivelare il suo processo d'allenamento per tenersi in forma e raggiungere gli standard fisici richiesti per tornare nel ruolo di Carol Danvers nell'atteso e annunciato The Marvels di Nia DaCosta.

L'attrice ha spiegato:



"Vorrei soltanto riuscire a raggiungere in modo umano quello che Carol riesce a raggiungere in quello dei supereroi. E mi ha aiuta molto a dare forma al personaggio. Non posso e non voglio stare soltanto lì e pensare 'ok, tanto ci penserà il processo di CGI a sistemare le cose'".



In una recente intervista, comunque, pur senza menzionare per nulla la collega Vendicatrice, la Larson ha sostenuto convintamente che sia proprio Captain Marvel l'Avenger più forte di tutti, e questo anche se non è riuscita a sconfiggere Thanos, che stando alle sue parole "avrebbe barato". Spiega l'attrice:



"Ovviamente sarò sempre la più forte perché continuerà sempre a mettere in giro questa voce o il tarlo nella testa dei fan. Perché proprio Captain Marvel? Non lo so onestamente, non l'ho scritto io il personaggio. Ma è così. È un dato quasi di fatto. E poi credo che Thanos abbia imbrogliato. Ma adoro questo gioco, specie se ne parlo con i miei colleghi. Tipo ho avuto questa chiacchierata con Chris Hemsworth che è davvero convinto sia Thor il più forte di tutti. Onestamente penso che sia il personaggio che ami di più il più forte, ma sono di parte e quindi dirò che sono io".



Rivedremo Brie Larson in Captain Marvel 2 di Nia DaCosta, in uscita nel 2022.