The Marvels, Brie Larson si allena sulle note di Miley Cyrus: 'Solo lei può aiutarmi'

Essere Captain Marvel non è un gioco da ragazzi: è vero, tutti saremmo ben felici di esser dotati dei superpoteri della nostra Carol Danvers, ma state ben sicuri che mantenersi in forma per esser sempre pronti a salvare l'universo da questa o quella minaccia è tutt'altro che semplice, parola di Brie Larson.

Già qualche tempo fa l'attrice ci aveva mostrato i durissimi allenamenti intrapresi in vista di The Marvels: la strada verso il fisico da Avenger è però lunga e faticosa, come dimostra il nuovo video pubblicato proprio in queste ultime ore.

Nel breve filmato vediamo la povera Brie quanto mai sofferente allenarsi sulle note di Midnight Sky di Miley Cyrus: "Solo Miley Cyrus può aiutarmi a tirar fuori la forza sovrumana necessaria a portare a termine quest'allenamento" ha scritto l'attrice, che nel video è alle prese con delle trazioni davanti alle quali, ne siamo piuttosto sicuri, gran parte di noi avrebbe mollato senza troppi rimpianti.

La nostra Brie, comunque, non dovrà contare sulle sue sole forze nel prossimo film Marvel: a Carol Denvers si uniranno infatti Monica Rambeau e Ms. Marvel a formare un trio decisamente interessante. A tal proposito, ecco quali sono i primi dettagli rivelatici sulla trama di The Marvels.