The Marvels malissimo al box-office, ma Stephen King lo difende:'Perché gioire?'

The Marvels, sequel di Captain Marvel, è finalmente sbarcato al cinema ma la risposta al box-office ha deluso ampiamente le aspettative. Il lungometraggio si è attirato parecchie critiche ma ha trovato un difensore a sorpresa. Stephen King è intervenuto pubblicamente per prendere le parti del bistrattato film.

"Non vado a vedere i film MCU, non mi interessano ma trovo molto spiacevole questo velato gongolare per il basso risultato al box-office di The Marvels. Perché gongolare per un fallimento?" si chiede King.



Nonostante abbia difeso il film dagli insulti, lo stesso Stephen King definisce un 'fallimento' il lungometraggio con protagoniste Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

D'altronde, The Marvels è diventato il peggior esordio MCU da quando è stato creato il franchise. Un record negativo che potrebbe rivelarsi un vero e proprio duro colpo per l'universo comandato da Kevin Feige. Non è un momento particolarmente positivo per il Marvel Cinematic Universe al cinema, soprattutto dopo l'uscita di Avengers: Endgame.



Nel film, Carole Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) si scambiano continuamente il ruolo ogni volta che usano i propri poteri e dovranno fare squadra per poter capire il motivo.



Nel cast anche Park seo-joon, Zawe Ashton, Lashana Lynch e Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury.