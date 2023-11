The Marvels farà peggio di Black Widow e Gli Eterni? Le previsioni al box-office

Il debutto di The Marvels non sembra baciato dalla fortuna e mentre la data di uscita è sempre più vicina, ipotizziamo di vedere diversi colpi di scena in The Marvels. Ma basteranno per un botteghino dignitoso? Le ultime previsioni al box-office potrebbero avere la risposta.

Piccolo spoiler: i numeri sono davvero catastrofici. Un nuovo rapporto, infatti, prevede un weekend di incasso di massimo 60 milioni al box office nazionale e 80 milioni nel resto del mondo per un totale di 140 milioni complessivi. Secondo le stime, dunque, The Marvels è in buona compagnia nell'MCU: cifre simili sono state raggiunte da Ant-Man con 57 milioni di dollari e Eternals con 71 milioni di dollari ai botteghini nazionale, per non parlare di L'incredibile Hulk con 55,4 milioni. Ma se aggiungiamo anche gli incassi esteri, The Marvels finisce in fondo alla classifica nel primo weekend d'uscita contro i 160 milioni di Eternals e i 148 di Black Widow che per anni si è portato con sé il titolo di debutto più disastroso dell'MCU.

Essere battuti persino da Black Widow potrebbe essere davvero un duro colpo per The Marvels che pare sia stato persino influenzato da Iron Man 3: se le previsioni venissero confermate, il 2023 non verrebbe di certo chiuso in bellezza per i Marvel Studios.

Non ci resta che attendere l'8 novembre per scoprire il destino del nuovo trio di supereroi tutto al femminile.