The Marvels ha attualmente delle prevendite box office inferiori a The Flash e Black Adam

Le previsioni al box office per The Marvels non sono buone, ma mentre la data d'uscita si avvicina sempre di più continuano ad emergere dati poco rassicuranti per le sorti commerciali del nuovo film dei Marvel Studios.

Stando alle ultime analisi di mercato, infatti, The Marvels potrebbe trovarsi ad affrontare l’apertura più bassa del MCU dai tempi di Eternals, che all'epoca esordirà con un primo week-end a livello domestico da 71,2 milioni di dollari (ma durante i mesi della pandemia). Naturalmente non si tratta di numeri definitivi e l'affluenza potrebbe cambiare nei giorni di programmazione del film nelle sale, ma i dati delle prevendite di The Marvels sono ufficiali e attualmente risultano inferiori a Black Adam e The Flash, come riportato da un nuovo pezzo di Deadline.

Va tenuto conto che The Marvels è il primo film del MCU colpito dagli scioperi di Hollywood, scoppiati poco dopo l'uscita nelle sale di tutto il mondo di Guardiani della Galassia Vol. 3, che ha potuto godere della normale campagna marketing di un blockbuster di questo livello. I film Marvel normalmente attirano il maggior numero di spettatori nel week-end d'apertura e fanno registrare cali maggiori nel secondo fine settimana, ma lo strano modello su cui è costruito The Marvels (un sequel di Captain Marvel legato anche alle serie tv WandaVision, Ms Marvels e Secret Invasion, il tutto ambientato dopo Avengers: Endgame) potrebbe generare un effetto da 'compiti a casa da fare' che rischia di scoraggiare il pubblico più generalista (che il pubblico Marvel guardi ogni singola uscita del MCU è un grande falso mito). Da questo punto di vista non sembrano causali le ultime mosse di marketing aggressivo dei Marvel Studios, che in questi giorni hanno distribuito dei teaser trailer di The Marvels molto più 'spinti' del solito, infatti di rivelazioni e anticipazioni di camei e segreti.

The Marvels uscirà l'8 novembre prossimo in Italia: voi andrete a vederlo al cinema?