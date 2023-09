The Marvels, arriva la smentita: il budget è più alto di quanto trapelato

Fino a pochissimo fa sembrava che The Marvels avesse avuto il budget più basso di sempre all'interno del MCU. Ma questa informazione non ha fatto in tempo ad essere recepita che subito ne è arrivata la smentita.

Fino a poco fa si parlava di un investimento di 130 milioni di dollari, un budget simile a quello di Ant-Man e il suo sequel Ant-Man & The Wasp: Quantumania (due tra i film Marvel più 'economici' finora).

Questa cifra non sembra essere esatta: nuovi aggiornamenti di Forbes portano alla luce ben altro budget. Parliamo di 270 milioni di dollari, e forse di più. Come è possibile questa grandissima differenza tra le due stime?

La data d'uscita di The Marvels è vicina: rimane da aspettare l'arrivo dell'8 Novembre di quest'anno e non più il 10 Novembre, come rettificato diverso tempo fa. Curiosi di vedere come hanno speso quel budget enorme sul film? Cosa vi aspettate da The Marvels? Lasciateci un commento per farcelo sapere!

Per non lasciarvi a mani vuote e per solleticare la vostra curiosità e conoscenza, vi rimandiamo alla nostra guida sui film Marvel più costosi di sempre. Pensate che tra i primi ci sono Jurassic World: Fallen Kingdom e Pirati dei Caraibi: On Stranger Tides con le rispettive cifre di 432 e 379 milioni di dollari!