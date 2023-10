The Marvels: annunciata la data d'uscita ufficiale dello speciale su Disney+

In attesa di ulteriori dati circa le proiezioni al box office di The Marvels, vi segnaliamo che i Marvel Studios hanno deciso la data d'uscita ufficiale per lo Speciale di Disney+ dedicato al nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Stiamo parlando ovviamente di Marvel Legends, la speciale serie di dietro le quinte e approfondimenti dedicati ai vari personaggi del Marvel Cinematic Universe che i Marvel Studios pubblicano sulla piattaforma di streaming on demand di proprietà della Disney per accompagnare le nuove uscite sia sul grande che sul piccolo scherno: in questo caso, gli episodi di Marvel Studios: Legends per The Marvels arriveranno su Disney+ venerdì 3 novembre, vale a dire una settimana prima del debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo del nuovo film MCU.

Marvel Legends: The Marvels sarà composto prevedibilmente da tre episodi, che si intitolano rispettivamente "Carol Danvers", "Kamala Kahn" e "Monica Rambeau" e che riassumono per i fan le storie delle tre protagoniste del film diretto da Nia Da Costa: considerata la curiosa natura di The Marvels, che sarà al tempo stesso un sequel di Captain Marvel, di Avengers: Endgame, di WandaVision, di Ms Marvel e anche di Secret Invasion (dato che tornerà Nick Fury dopo gli eventi della serie tv con Emilia Clarke) un bel riassunto esaustivo potrà fare comodo a molti.

A proposito: il film potrebbe essere anche un sequel di Thor: Love & Thunder, dato che il recente teaser trailer di The Marvels ha svelato la presenza del Bifrost e il possibile tanto atteso cameo di un asgardiano...o asgardiana?