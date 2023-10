The Marvels sta andando dritto verso il flop al box office per i Marvel Studios?

Dopo la pubblicazione del nuovo poster di The Marvels, in queste ore sono uscite le prime previsioni al box office per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Brie Larson, che però rischiano di non fare felici i Marvel Studios.

Il più recente monitoraggio al botteghino di The Marvels sta indicando un fine settimana di apertura a dir poco deludente per il sequel di Captain Marvel diretto da Nia DaCosta, con gli ultimi aggiornamenti che avvertono che la prossima avventura cosmica dell'MCU potrebbe comportarsi significativamente peggio del previsto al botteghino domestico. Alcuni analisti, infatti, ritengono che il debutto nazionale di The Marvels sarà tra i 55 milioni e i 75 milioni di dollari, con alcuni che abbassano le proprie stime addirittura fino ai 45 milioni. ù

Secondo quanto riferito, le prevendite dei biglietti per The Marvels sono state le più basse per qualsiasi film Marvel Cinematic Universe nell'era post-Covid, il che parrebbe suggerire una mancanza generale di interesse da parte dei potenziali spettatori. Ciò non significa necessariamente un disastro annunciato per il film, dato che come al solito i numeri del mercato internazionale potrebbero sancirne la fortuna, ed eventuali recensioni positive potrebbero aiutare non poco (scopriremo qual è il consenso della critica d'oltreoceano nei prossimi giorni a scadenza embargo). Ma per come stanno le cose, The Marvels potrebbe rivelarsi una grande delusione al box office per i Marvel Studios, considerati anche i costi del budget.

The Marvels arriverà dall'8 novembre in Italia. Per altri contenuti guardate il nuovo teaser trailer di The Marvels.