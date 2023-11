The Marvels, amori tra villain: sapete chi è la fidanzata di Tom Hiddleston?

Captain Marvel 3 potrebbe essere realizzato? Il secondo capitolo ha introdotto un nuovo villain, Dar-Benn, interpretata Zawe Ashton. L’attrice è fidanzata con Tom Hiddleston, il Loki dell’Universo Marvel. Ma come nasce la storia tra i due e chi è esattamente Zawe Ashton?

I due attori si sono conosciuti proprio sul set, ma per la precisione quello teatrale. Difatti Hiddleston e Ashton hanno recitato assieme in Tradimenti (Betrayal) di Harold Pinter, accanto alla star di Daredevil Charlie Cox. Compagni sul set, gli attori hanno trasformato finzione in realtà, diventando una coppia di fatto dal 2019. Nel 2022 sono diventati promessi sposi e anche genitori.

Aldilà della carriera teatrale, Zawe Ahston ha una discreta presenza anche nel mondo del cinema e della serialità. La star ha cominciato a lavorare nella televisione britannica comparendo in molti show di punta, tra cui Fresh Meat, Doctor Who, Misfits e Sherlock, fino ad arrivare a una delle serie più popolari degli ultimi anni e vincitrice di numerosi premi, The Handmaid’s Tale. Per il cinema, Ashton è comparsa in Animali Notturni accanto a Jake Gyllenhaal e Amy Adams e in Velvet Buzzsaw. Quindi, come già menzionato, quello in The Marvels (qui trovate la nostra recensione di The Marvels) è il suo ruolo più importante fino ad ora, nella speranza che la sua carriera possa definitivamente decollare all’interno delle maggiori produzioni Hollywoodiane.