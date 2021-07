The Marvels, l'allenamento da supereroe di Teyonah Parris per il sequel con Brie Larson

Qualche giorno fa è sbarcata a Londra per le riprese di The Marvels, e in questi giorni Teyonah Parris continua a lavorare duro per non farsi cogliere impreparata: in vista del sequel ci Captain Marvel con Brie Larson, l'attrice vuole presentarsi in piena forma, come dimostra un video pubblicato sui suoi canali social.

Sul suo profilo Instagram, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Teyonah Parris ha pubblicato qualche giorno fa le immagini dei suoi allenamenti. Non spiegano molto di quella che sarà la trama di The Marvels, ma lasciano intuire che il film potrebbe contenere delle sequenze di azione molto dinamiche e faticose.

A conferma di questo, intanto, anche Brie Larson continua il suo allenamento. Teyonah Parris ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe con WandaVision, interpretando una versione più adulta di Monica Rambeau. Nel corso della serie, che ha inaugurato la Fase 4 del MCU, il personaggio ha acquisito dei superpoteri, e sarà interessante scoprirne le conseguenze in The Marvels.

Il sequel di Captain Marvel sarà diretto da Nia DaCosta e dovrebbe arrivare nelle sale l'11 novembre 2022. Farà parte del cast anche Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan / Ms. Marvel, che nel frattempo vedremo anche in una serie stand-alone da protagonista.