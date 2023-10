The Marvels, 5 ragioni per cui il film con Brie Larson rischia grosso al box-office

L’uscita di The Marvels si avvicina sempre di più e con il debutto del nuovo prodotto Marvel, aumentano le preoccupazioni a proposito della risposta del pubblico. Ci sono, infatti, almeno cinque motivi che potrebbero portare il film con Brie Larson a essere un vero e proprio flop, sulla scia del recente fallimento di altri cinecomic.

Dopo aver parlato del nuovo teaser di The Marvels, torniamo a discutere dell’opera di Nia DaCosta per cercare di analizzare i fattori che potrebbero farlo essere una delusione al box office.

Per prima cosa, risulta particolare che il sequel di un film capace di incassare tantissimo al botteghino non renda esplicito nel titolo il legame al capitolo precedente. Il fatto che Captain Marvel non compaia a lettere cubitali da qualche parte e che neanche il nome di Ms. Marvel, serie tv apprezzatissima, sia lasciato in bella vista per i fan meno attenti dell’universo cinematografico Marvel, potrebbe essere un primo punto a sfavore del nuovo film.

Come secondo punto sfavorevole ci sentiamo di parlare del fatto che The Marvels paia porre l’accento sull’incontro tra le tre eroine e sugli aspetti comici della vicenda, piuttosto che presentare una storia epica, con i villain che non sembrano essere particolarmente interessanti e che non risultano minacciosi come ci si sarebbe potuto aspettare.

Il momento difficile che stanno passando le trasposizioni dell’universo Marvel può essere un altro fattore determinante della questione. Anche se i film supereroistici torneranno a sbancare i botteghini e a ricevere critiche ricche di entusiasmo, The Marvels potrebbe risentire tristemente delle contingenze storiche del momento.

La questione relativa al momento storico e alla data d’uscita del film è da prendere in considerazione anche rispetto al fatto che The Marvels uscirà ben quattro anni dopo rispetto al primo capitolo. Un lasso di tempo estremo anche per i fan del personaggio e del primo prodotto, visto che il personaggio interpretato dalla Larson ha avuto solo ruoli secondari nei film degli Avengers.

L’ultimo motivo che potrebbe decretare il fallimento di The Marvels, quello di cui si è discusso maggiormente: parliamo della quantità di odio che Captain Marvel e il suo sequel hanno dovuto subire fin dall’uscita del primo film. Il fatto che sia un'opera completamente al femminile e che l’attrice protagonista sia una fervente attivista in questo senso, ha risvegliato gli istinti più beceri e marci della Rete e la cosa potrà penalizzare fortemente il film durante la programmazione nelle sale.

In attesa di capire se il nuovo adattamento Marvel riuscirà a passare sopra a tutti questi inconvenienti, vi lasciamo alla notizia che riguarda la durata di The Marvels.