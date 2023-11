The Marvels: 5 cose che il film non deve assolutamente sbagliare

Fra i tantissimi prodotti del Marvel Cinematic Universe ce n'è uno, in uscita mercoledì 8 novembre, per cui c'è tanta paura che sia un flop: The Marvels. Cerchiamo allora di esorcizzare la cosa scegliendo cinque elementi che il film non deve proprio sbagliare.

Partiamo dalla gestione dei poteri delle tre protagoniste. È interessante e sulla carta divertente dal punto di vista narrativo il fatto che si scambino di posto ogni volta che li usano, perciò The Marvels dovrebbe sfruttare questo elemento il più possibile e inserirlo bene nella narrazione.

Il film di Nia DaCosta non dovrà poi dimenticarsi i collegamenti con il resto del Marvel Cinematic Universe. Un prodotto dal respiro spaziale che dovrà per forza di cose legarsi direttamente a serie e film precedenti e magari porre le basi per sviluppi futuri.

Altra cosa su cui The Marvels dovrà stare attento sono i poteri di Carol Danvers: la sproporzione con quelli di Kamala Khan, per esempio, è enorme, e bisogna capire se e come gestiranno il fatto che Captain Marvel rimane in teoria uno degli esseri più potenti di tutto il MCU.

The Marvels dovrà poi fare un lavoro sui personaggi, soprattutto su Carol Danvers e Monica Rambeau, sfaccettando di più le due protagoniste e trovando una chiave per renderle iconiche a prescindere dai loro poteri. Infatti ci chiedevamo se The Marvels ci presenterà una Captain Marvel diversa.

Ultimo elemento è la villain del film, che speriamo possa non essere bidimensionale come spesso accade ma si ritagli la propria piccola ribalta all'interno di questo enorme universo.

E secondo voi quali sono le cose che The Marvels non deve proprio sbagliare? Ditecele tutte nei commenti! Noi vi lasciamo alle prevendite bassissime di The Marvels per il box office.