The Marvels, 5 colpi di scena che ci aspettiamo dal nuovo film MCU

Ormai manca davvero pochissimo: The Marvels uscirà nelle nostre sale domani, mercoledì 8 novembre. Vogliamo allora fare un ultimo giochino di previsioni sui colpi di scena che ci aspettiamo dal film, fra robe possibili e speculazioni davvero folli.

Le previsioni per The Marvels al botteghino sono decisamente basse, ma il film potrebbe risollevarsi con il passaparola. E magari con colpi di scena ben piazzati qua e là. Cominciamo con il collegamento del film al multiverso: si potrebbe scoprire che i poteri delle tre eroine sono impazziti a causa della rottura della sacra linea temporale.

Altro colpo di scena poco plausibile ma posizionabile in una post-credit è l'arrivo di un certo Victor Von Doom. Ne avevamo parlato nei 5 prodotti MCU che potrebbero introdurre il Dottor Destino e chissà che un po' in maniera estemporanea non lo inseriscano qua, anche se questa è più una speranza che una probabilità.

Un elemento che potrebbe apparire è proprio il villain di questa saga: Kang. Se Kevin Feige e soci fossero riusciti a tenere nascosta la sua presenza sarebbe lui il villain anche di The Marvels in modo da introdurne un'altra variante prima di The Kang Dynasty.

Ci potremmo aspettare anche una menzione più specifica dei poteri di Kamala Khan e del fatto che sia una mutante: magari questa parolina magica che tanto stiamo aspettando verrà menzionata con cognizione di causa proprio in The Marvels.

Ultimo colpo di scena è sul bracciale di Ms Marvel, che potrebbe essere collegato agli anelli di Shang-Chi e ai viaggi interstellari e, perché no, multidimensionali, così da allargare ancora di più il respiro del personaggio.

E secondo voi quali colpi di scena vedremo in The Marvels? Diteci la vostra nei commenti!